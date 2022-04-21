疫情升溫，新北市為全國確診最多縣市，居隔人數也持續增加。新北市長侯友宜今表示，現在居隔已達2萬1488人，目前看有向上趨勢，絕對不會下來，確診個案數再加上整個居家照護的量，這些東西要第一線的醫療、市政團隊一起面對，數量越大拉多少線、增加多少人力，很難應付這麼大的確診個案、居家隔離。

侯友宜說，新北市隨著疫情不斷提醒民眾目前疫情狀況，記者會不管是135或246開，他每天公開行程仍會隨時給予回應，針對中央議題、新北從白天到下午變化隨時報告，每天都會面對媒體詢問，樂於隨時跟民眾報告，掌握疫情隨時發展，這是我們的態度。

侯友宜說，不管是疫調、居隔，中央會聽到基層聲音，如何調整如何做相信中央應該會聽專家學者意見，但對基層來講，負荷量很大，一直跟第一線夥伴們，大家盡心盡力全力以赴扛起責任，但從清零到共存，正處於轉變過程中，知道市民抱怨多，但在轉變過程中，中央地方要一起面對，中央政策很重要，當中央政策調整，地方會快速配合，不過，如果調整不過來，地方會面臨比較多壓力。

另外，針對兒童送醫指引，侯友宜說「尊重中央專業學者指引，一起面對解決問題」，而中央限制成人第四劑對象給予高風險族群施打，衛生局長陳潤秋則表示，指揮中心經過疫苗專家聯合討論，決定給予65歲以上長者、長照機構住民等部分脆弱族群打第四季，將予以尊重，全力配合進行，協助施打。