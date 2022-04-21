根據交通部運輸研究所交通事故統計分析，最常發生事故的位置以「路口」占57.97％最多、「路段」占40.46％次之。北市警松山分局分析轄內在今年第1季共發生1707件整體交通事故，死傷537人，較去年同期減少101件(-5.59％)，不過，A2類交通事故有異常增加情形，其中高齡行人涉入事故較前1季增加9人，事故原因以「未依標誌、標線、號誌或手勢指揮穿越道路」最多、「未依規定行走行人設施」次之；發生時段以「9至11時」較高、「11時至13時」及「21時至23時」次之。

為配合中央推動四季交安專案，及北市「交通事故防制精進策略執行計畫」，松山分局持續加強「車不讓人、行人違規、路口闖紅燈及紅燈右轉」等違規執法，以合理的執法強度導正民眾用路行為。另為加深民眾印象，特別編輯製作「松山分局交通歷史上的今天、路口安全篇」影片，利用臉書、電視牆、LINE群組等多元管道強力推播，並在21日晨間時段，規劃各派出所走入高齡長者聚集處所，同步擴大宣導交安觀念。

警方表示，行人在交通環境中較無相關保護設備，一旦發生交通事故，往往成為傷亡較重的受害者，提醒民眾除遵守交通規則外，行人也要有「防禦」觀念，注意「別人的不注意」、留意「他人的不小心」；另外，機車是高齡者事故發生時傷亡較高的運具，鼓勵家中長者外出使用大眾運輸工具，並做好個人防疫措施，年滿75歲以上高齡駕駛人，請主動換照或繳回駕照，共同提升用路安全。