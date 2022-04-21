立法院交通委員會今日下午舉手表決台鐵公司條例。(簡立欣攝)

立法院交通委員會今（21）日逐條審查《台鐵公司條例》草案23條條文，全23條文中，有7條依照政院本通過、有7條保留、9條修正通過；修正後差異最大的是董事會大幅增加學者專家及工會代表；不過，台鐵工會在意的資產全保留、短期債務清零且不用土地作價、員工福利保障、優退離等都未獲共識而保留。台鐵工會則表示，不會取消「五一不加班」行動。

完全依照政院版本通過的條文包含：條例制定目的、總經理人選需具運輸或經營實務及專業、安置轉調規定、公司化前已退休人員仍照原退撫規定、公司化後轉調人員權益保障、政策虧損由政府補貼等。

修正後差異最大的是第5條，台鐵公司董事會董事人數從原本11人至15人改為15人至19人，除了1／5席次需由工會推派代表擔任外，另規定1／3席次應是具備鐵道、運輸、產業管理、法律或財經專業的專家、學者；換言之，逾半數董事是專家學者及工會代表。

由於工會版將安全納入公司設置目的，交通部也提出折衷草案將安全納入第2條，明訂台鐵公司對於營運安全具關聯核心業務，應確實依相關法令規定執行，獲共識通過。

未達共識的包括第9條，政院版提供台鐵公司資產不受土地法第14條第一項、國產法第28條以及第60條規定，因爭議過大，直接保留。

第10條關於台鐵短期債務清零，政院版是政府應移撥台鐵局及所屬機構經管適足資產，由交通部設立基金，處理原機構既存短期債務外，交通部折衷版也增訂償債基金應由交通部編製附屬單位預算，後續年度基金來源包括資產開發收益，資金孳息，人民或團體捐助，政府循預算程序撥款及其他收入。交通部長王國材說明，償債基金須移撥台鐵3筆土地，但3筆土地租金僅夠付債務利息，仍要由政府編列預算償債。因立委意見不一，折衷版條文也未達共識，決議保留。

第18條台鐵公司提撥職工福利金部分，立委陳椒華認為應該增加新舊制勞工福利要一致的部分；第20條台鐵公司土地、房屋稅率規定；第22條台鐵公司附屬事業設都市計畫變更時，應訂定合適土地開發強度，減輕負擔等，以及第23條施行日期是否要等勞資協商完畢，都因為沒有共識而保留。