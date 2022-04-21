宜蘭縣今天（21日）新增80人確診，羅東晶園會館喜宴傳播鏈新增9人，其中有一人是刑警，累計宜蘭縣5名警察確診，全都跟喜宴案有關，該傳播鏈多達176人染疫，疫情還會延燒；另有一名消防員確診，累計已有4名消防員染疫，感染源不明。縣長林姿妙宣布，全縣150處長青食堂、社區照顧關懷據點的餐飲服務，改以送餐或取餐方式辦理。

晶園會館喜宴傳播鏈已是宜蘭縣染疫人數最大宗，新增9人中，一名刑警曾與參加喜宴確診的同仁接觸，經篩檢後陽性確診；先前有一名移民署宜蘭收容所保全人員參加該喜宴後染疫，今天新增5名收容人確診。

除喜宴傳播鏈外，魚販群聚新增3人，累計11人確診，宜蘭縣衛生局表示，魚販傳播鏈是4月19日魚販業者前往基隆崁仔頂漁市採買魚貨，再回宜蘭販賣，以致魚販與其家人紛紛染疫。

某家庭群聚今天加一，累計有66人確診，另外，有一名到11所學校兼課的原民族語老師確診，衛生局匡列11所學校，篩檢2027名學生，羅東國小有一名學生陽性，其餘皆是陰性。

從疫情延燒以來，衛生局統計，警察單位已有5人確診，共匡列30人，消防有4人，匡列20人，社會處一名社工確診，匡列45人，另外該名確診的社工並沒有接觸關懷個案，但有到宜蘭監獄開會，一起開會的5人居家隔離，採檢後均為陰性。