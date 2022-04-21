受到台商回流大舉設廠及房地產需求影響，營造業出現史上最大缺工潮。為協助培育營造業人才，高雄市勞工局積極開辦職業訓練，同時力推「營造業就業獎勵」，失業者透過公立就業服務站推介，從事營造業連續上工滿30天即可領取就業獎勵金，最長發給18個月，最多可領到10.8萬元，鼓勵有求職需求的民眾投入營造業工作。

高雄市勞工局訓就中心日前特針對有求才需求的營造廠商，透過線上視訊召開「營造業供需交流會議」聆聽營造業人力供需狀況，以進一步研商有效對策。

高雄市勞工局表示，與會的業者代表當前都有求才的需求，也願意提供相符的待遇與福利，藉以吸引求職者應徵，並強化員工留任工作的意願，歡迎業者隨時提供寶貴意見，未來也將持續推動合適的政策方案，積極協助紓解缺工問題。

營造廠商代表張先生說，公司主要為從事建物防水及塗裝工程，在高雄地區已深耕數年，近2年面臨嚴重的缺工問題，公司出現人力斷層，現有多位師傅已達中高齡，亟欲培訓新血，但現在年輕人普遍不願從事營造業，公司的勞動條件與市面行情相符，雖陸續有招募到新人，但常因無法適應營造工作生態而難以久留。

也有與會廠商代表指出，目前工地除營造工地的工程師、工地主任等專才工作需要相關科系畢業外，多數職缺無要求先備條件，也願意僱用無經驗者，可上工後至現場跟隨師傅學習，雖積極招募人才卻仍延攬不易或無法久任，希望政府單位可以辦理相關職業訓練培育人才及媒合人力，另也希望可以放寬外籍移工引進條件。

為協助培育營造業人才，高雄市訓就中心主任楊茹憶表示，勞工局積極與相關單位洽談，期望合作開辦職業訓練，今年度規劃開班培育具備營造現場基礎技術、室內裝修施作、屋內線路裝修及太陽能設備裝修等相關領域人才，也將持續開發訓練資源，提供兼具知識基礎與實作品質的職業訓練內容，以培育新血。

在人力媒合上，將配合中央推動「營造業就業獎勵」，失業者透過公立就業服務站推介，從事營造業連續上工滿30天即可領取就業獎勵金，最長發給18個月，最多可領到10.8萬元，以鼓勵有求職需求的民眾投入營造業工作。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)