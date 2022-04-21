年約30歲的楊姓女子搭乘uber卻在車內言行脫序失控，不斷出言霸凌、羞辱李姓司機，甚至還直接將腳丫伸到李男臉上。（摘自臉書／謝瓊雲台中傳真）

台中市一名年約30歲的醫院千金，19日傍晚5點多搭乘Uber，卻因為在車上光腳丫遭李姓司機制止後，言行脫序失控，強調自己搭車從未被如此不當對待，自稱文組學霸，家裡開醫院、黑白兩道都熟，還直接把右腳丫伸向駕駛座李男臉上，要他自己看乾不乾淨、聞香不香。

李男受不了直接將車子開到警所讓楊女下車，並向警方表示將會提告。律師表示，若李男提告妨害名譽恐難以成立，楊女言行較可能涉犯刑法恐嚇、強制等罪責。

根據臉書粉專「Tesla model3 多元計程車」20日下午貼出的三段影片，楊女先以用台語問李男「你在跟我嗆聲？」「你對女生也太沒禮貌了吧！」「客人怎麼坐是客人的事啦」。甚至出言不遜，飆出國罵三字經，又批李男自己車內才髒、充滿懸浮微粒；指控李男害她情緒受到創傷，批評李男很可怕、長相猥褻，並不斷重複逼問李男，「你的龜頭乾淨嗎？是不是渣男？有沒有打第三劑疫苗？有沒有逃漏稅？」讓李男受不了，直接將車開到西屯區的何安派出所。

根據了解，李男有工作，平日兼差當Uber司機，當天開著自用的豐田汽車載客，楊女在台中市漢口路3段和華美街口附近房仲公司上車，表明要在國安街下車；不料途中經過台灣大道時，雙方卻與發生言語衝突。

李男氣炸揚言提告，卻因趕著要去工作無法完成報案程序；影片曝光後，楊女脫序言行讓許多網友看傻眼，引發熱議，警方強調已留下雙方資料，並與李男約定好時間，另行受理報案。

台中市環海法律事務所律師廖國竣表示，楊女自稱黑白兩道都熟，可能有刑法恐嚇危害安全的故意，但從影片上來看，李姓司機並未心生恐懼、出現害怕反應，也有可能不會成立。

廖國竣指出，楊女在計程車行進中，突然將腳向前座駕駛座方向伸長，把整個腳丫伸到李男肩膀上、非常靠近臉頰，要司機自己看乾不乾淨、聞起來香不香，應可認定直接施以不法腕力，符合強暴，可能涉犯刑法第304條強制罪，以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利。

廖國竣表示，李男駕駛計程車與乘客楊女單獨在車內爭吵，楊女言語辱罵，因沒有其他第三人在場，較難構成刑法309條妨害名譽之公然侮辱罪，但應可依據上述主張，向楊女提告恐嚇、強制等刑事訴訟，並依民法第18條、第195條，主張自己人格權受到侵害，向楊女請求損害賠償或慰輔金。