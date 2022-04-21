警方在嫌犯住處起出的證物。（呂健豪攝）

嫌犯用黑色膠帶企圖變造車牌干擾警方。（呂健豪攝）

嫌犯在中和犯案過程，導致被害者受傷。（呂健豪攝）

嫌犯最後在新店行搶得手七千元現金。（呂健豪攝）

新北市中和、新店警方，昨（20日）聯手破獲一起連續搶奪案，嫌犯黃姓男子（43歲）以竊取來的機車，再變造車牌沿街隨機物色目標行搶，不料變造手法拙劣，完全無法干擾警方辨識系統，讓警方在案發後根據相關線索，只用3小時便迅速鎖定嫌犯身分將他逮捕。

警方表示，昨天晚間7時許接獲1名女子報案，指稱在中和景平路遭人行搶，1名機車騎士欲搶奪自己裝有冰淇淋紅茶的手提袋，但因自己堅持不放手，導致遭犯嫌拖行在地，翻滾數圈後造成腳部擦傷，但並無大礙，嫌犯失手後迅速騎車往新店方向逃逸。

中和警方接獲報案後，尚在調查階段就接獲新店警方通報，稱晚間8時許，在新店二十張路也發生一起飛車搶奪案件，被害人遭搶現金7千元，從時間與地緣及歹徒逃逸方向研判，很可能為同一嫌犯所為，因此兩地警方共組專案小組，調閱監視器鎖定作案車輛。

警方發現，黃嫌是騎乘自己的機車，到中和景平路竊取贓車犯案，還利用黑色膠帶將車牌尾數「59」變造成「58」，不料手法過於拙劣，完全無法干擾到警方的辨識系統，警方在根據轄內的搶奪慣犯進行比對，最後成功比對出黃嫌身分，並於當晚11時持地檢署拘票前往嫌犯住處逮人，並起出犯案時穿戴的衣褲、安全帽等證物。

黃嫌被逮後還矢口否認犯行，毫無悔意，而警方發現他才在上個月曾因相同案件遭到警方逮捕移送，但警方掌握多項證據，訊後依竊盜、搶奪等罪嫌將其移送新北地檢偵辦。