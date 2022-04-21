中鴻5月份盤價大漲 每公噸調漲1,000～2,000元 16:232022/04/21 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻(2014)21日開出5月份盤價，全面調漲熱軋、冷軋及鍍鋅產品價格，每公噸漲1,000～2,000元，外銷價每公噸漲40～100美元，漲幅略高於中鋼。 中鴻表示，5月份盤價，在考量國內疫情升溫，與適當反映成本、及兼顧下游產業競爭力下，採適度調漲價格。其中內銷價部份，熱軋每公噸漲1,200元，冷軋漲1,000元，鍍鋅每公噸漲1,800～2,000元，外銷價格則視產品規格與地區每公噸漲40～100美元。 《鋼鐵股》豐興3月營收次高 本周盤價連2平 《鋼鐵股》本周盤價連3平 豐興：出貨續暢旺 #中鴻 #每公噸漲 #盤價 #熱軋 #冷軋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼3月營收416.62億 創近四個月來單月新高 16:062022/04/11 財經 豐興本週盤價 全面維持平盤 13:442022/04/11 財經 價值成長報酬指數成分股 納入華新等9檔 00:282022/04/21 財經 越南河靜鋼調漲6月鋼品價 每公噸漲20～35美元 19:122022/04/14 財經 豐興本周盤價 全面維持平盤 12:352022/04/18 財經 鋼料高檔 中鋼5月盤價仍看漲 04:102022/04/13 證券．權證 《商情》中鋼連3開紅盤 5月盤價續漲2.95% 15:292022/04/15 財經 《鋼鐵股》不畏盤價3連平 豐興重振旗鼓 14:492022/04/19 財經 5月內銷盤價 中鋼擬順勢上調 04:102022/04/15 證券．權證 豐興本周盤價 維持平盤 04:102022/04/19 證券．權證 中鋼5月內銷盤價看漲 04:102022/04/12 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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