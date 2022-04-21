中鴻(2014)21日開出5月份盤價，全面調漲熱軋、冷軋及鍍鋅產品價格，每公噸漲1,000～2,000元，外銷價每公噸漲40～100美元，漲幅略高於中鋼。

中鴻表示，5月份盤價，在考量國內疫情升溫，與適當反映成本、及兼顧下游產業競爭力下，採適度調漲價格。其中內銷價部份，熱軋每公噸漲1,200元，冷軋漲1,000元，鍍鋅每公噸漲1,800～2,000元，外銷價格則視產品規格與地區每公噸漲40～100美元。