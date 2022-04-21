中鋼（2002）3月份合併稅前淨利為48.18億元、月增15％、年減14.52％，累計合併稅前淨利為145.02億元、年增11％。

中鋼表示，中鋼3月份銷量雖增加，但原料成本上升，致單月營業利益略減，不過在取得CIP風場開發成功費用下，單月業外收入增加所致。