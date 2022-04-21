中鋼3月合併稅前淨利48.18億 月增15％ 16:232022/04/21 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼（2002）3月份合併稅前淨利為48.18億元、月增15％、年減14.52％，累計合併稅前淨利為145.02億元、年增11％。 中鋼表示，中鋼3月份銷量雖增加，但原料成本上升，致單月營業利益略減，不過在取得CIP風場開發成功費用下，單月業外收入增加所致。 散戶大舉加碼 3月定期定額激增74％ 券商3月賺53億元小幅月增 惟Q1賺112億年減58％ #中鋼 #合併稅前淨利 #月增 #單月 #累計合併 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南僑 自結首季獲利縮水34％ 04:102022/04/21 財經要聞 美3月新屋開工月增0.3％ 優於預期 22:212022/04/19 財經 成本飆+上海封城 南僑自結Q1獲利縮水34％ 19:372022/04/20 財經 3月信保融資1,336.31億 月增逾七成 04:102022/04/19 金融．稅務 《國際經濟》通膨烏雲未散 韓3月PPI月增1.3% 10:092022/04/21 財經 上市櫃成長高股息指數成分股 納入南亞等27檔 00:202022/04/21 財經 股東紀念品遭設計品牌暗酸抄襲 中鋼駁斥：已取得新型專利 11:332022/04/19 財經 《鋼鐵股》股東紀念品遭酸抄襲 中鋼駁：2月已取得專利 12:392022/04/19 財經 《鋼鐵股》中鋼Q1稅前獲利連2季跌 守住年增 15:592022/04/21 財經 元大綠能N下周掛牌 04:102022/04/21 證券．權證 Smart多因子指數成分股大更換 37檔上39檔下 03:082022/04/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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