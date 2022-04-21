全聯小時達母親節福袋，每袋總價值超過1000元，售價520元。（全聯提供）

因疫情升溫影響，使許多人擔心外出群聚，全聯繼虎年新春福袋後，「全聯小時達」今年也特別推出線上母親節福袋，在家中動手指就能搶購，免排隊把禮物送到家，每袋520元，限量3萬袋，5月3日起於全聯小時達、Uber Eats雙平台共同販售，內容物價值超過上千元，還有機會抽到豐富大獎。包含頭獎Mini Cooper（市價155萬元），及京華鑽石1克拉耀眼之星項鍊（市價50萬元）、圓夢金（現金20萬元）、黃金條塊3兩（市價21萬元）等，全部總共174個獎項，全部獎項總價值超過380萬，凡在全聯小時達平台下單搶購，中獎機率高達1%。

「全聯小時達」指出，今年虎年首次推出限量「福虎生豐福袋」後，15分鐘內7500袋搶購一空，隨著母親節將到來，看好消費者想賺個汽車或鑽石大獎送給媽媽的渴望，今年再推出免排隊送到家的線上母親節福袋，5月3日至5月5日連續3天，每天中午12點半，限量於全聯小時達、Uber Eats同步開搶，每名會員限購1個，增加年輕族群會員、體驗購物目標。