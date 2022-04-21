南投縣確診者足跡史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣確診者足跡史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣21日新增10人本土確診，其中，研經班確診個案的研經班同學4人確診；還有銀行員傳染確診、另有媽媽參加私人聚會染疫，傳染給兒子；居家隔離期間陰轉陽2人，另有雲林縣確診個案的學生1人。

南投市確診的64歲男性銀行行員，是日前名間鄉確診個案的同事，足跡包括華南銀行南投分行、集賢咖啡館、築間幸福鍋物（南投彰南店）；另1名同事南投市63歲男性銀行行員也確診，足跡包括華南銀行南投分行、集賢咖啡館、九號麵店。

研經班同學傳染鏈，確診者包括南投市40歲女性，足跡包括研經教室、布朗司手製烘焙屋；南投市58歲女性，未接種疫苗，足跡包括 研經教室、國史館台灣文獻館圖書館；南投市63歲女性，未接種疫苗，足跡包括研經教室、南投就業服務站、南投中山街郵局南投6支局；南投市59歲女性，足跡包括研經教室、樂活瑜伽中心、金田水果行、南陽菜市場、築間幸福鍋物（南投彰南店）；南投市56歲女性，足跡包括研經教室、國立台灣工藝研究發展中心，及南基專車（彰化線）。

南投市31歲女性，到嘉義市私人聚會群聚感染確診，足跡有中寮鄉炮哥薑母鴨；她的4歲兒子至醫院採檢PCR陽性確診。

南投市5歲男童，他的祖母日前確診。竹山鎮11歲女童，是雲林縣確診個案老師的學生，足跡包括希望種子文理補習班及保進文理短期補習班。草屯鎮30歲男性，他的父親參加宗教環島旅行確診，他在隔離期間確診。