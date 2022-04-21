台南也將提供200元獎勵金及同等值禮品給確診者代領藥的家屬，補強藥師不足的機制。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

黃偉哲說明今天台南疫情。(曹婷婷攝)

台南今天新增33起本土確診病例，除了8案為舊案延伸，25案均屬新傳播鏈，其中2案與鹽水教會有關，23案感染源疫調中。今天也傳出台南市警察局1名警務員因感冒發燒，快篩陽性，今天已安排至醫院PCR篩檢，結果尚未出爐，但該名員警同辦公室14名同仁均已進行快篩，皆為陰性。

台南今天新增33例，分別為某軍營相關衍生個案1名、參加阿妹演唱會相關衍生個案3名、某科技廠相關個案2名、小琉球旅遊團個案接觸者1名、某學校個案同住家屬1例、曾參加鹽水某教會活動2名、疫調中23名。

衛生局長許以霖說，新增案41380、41382、41384、41386、41387、42099、42100、42101、42102、42103、42104、42107、42839、42842、42843、42844、42847、42849、43400、43401、43402、43403、43404等23人，曾有北部、台中、高雄、花蓮活動史，但相關感染源及接觸者仍持續疫調中。

市長黃偉哲說，今天值得注意的是有23例零星案例，現正積極疫調中，避免因感染源不明新案例再度造成傳播。

黃偉哲也針對下周將啟動的「藥師送藥」及「家屬代領」雙軌機制，說明因中央補助藥師每趟送藥有200元獎勵，台南也將提供200元獎勵金及同等值禮品給確診者代領藥的家屬，補強藥師不足的機制。