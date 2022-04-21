近日確診人數爆量，不少人收到醫院PCR陽性通知，卻沒收到居隔通知書。台北市長柯文哲今表示，確診的量太多，壓垮運作系統，呼籲民眾接到醫院PCR陽性結果，主動按照12行政區電話通報，將一律視為確診者。

柯文哲說，昨進駐384人至12行政區，居家隔離人數2186人、居家照護人數171人，人數會很快上升，一天打電話進來的電話有553通。

柯文哲指出，很多人抱怨，有些到醫院PCR陽性，沒有收到居隔書，沒有人聯絡，過去醫院上傳中央系統，中央再通知衛生局，衛生局再通知民眾，以前慢1天，現在已經塞車了，恐怕要慢2、3天。

柯文哲指出，當確診的量太多，會壓垮運作系統，就按照12行政區去打電話，住在哪個行政區就打，白天跟晚上電話不一樣，白天人比較多，盡量集中早上9點到下午52點，過了下午5點就有統一電話，02-2375-3782，另外一個就是1999，由緊急症狀就打119送醫院。

柯文哲指出，若一直沒有接到任何人通知，不要緊張，按照行政區打電話，告訴對方有醫院PCR陽性，就把你當確診者處理，解決中央系統無法負荷，北市將有另外的暫時登錄系統，等到中央資料傳來，再將資料倒進去。