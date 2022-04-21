隨著夏天腳步接近，一年一度澎湖花火節也將展開，手搖飲店COMEBUY特別於活動期間，結合當地特色之仙人掌，推出新品「仙人掌雙Q奶茶」、「仙人掌蘋果冰茶」，讓喜歡徜徉大海的粉絲，能在開心渡假中還能喝到限定新飲品，凡於活動時間25日至6月30日，於澎湖三間指定門市購買新品，即可享杯杯折5元好康，數量有限，售完為止。

COMEBUY特別在「2022澎湖花火節」開賣新品「仙人掌雙Q奶茶」，以仙人掌汁搭配香醇奶茶，加入珍珠等配料，讓海邊玩耍需要補充體力粉絲，即能瞬間享受雙重Q彈飽足感；另一款新品「仙人掌蘋果冰茶」則以仙人掌汁混合蘋果果露，完美呈現蘋果微甜、微酸的特殊風味，再搭配寒天晶球的紮實口感，可說整杯晶透鮮紅，吸引人打卡紀念。

COMEBUY也特別於臉書粉絲團或IG粉專舉辦「拍照打卡hashtag抽好禮」，凡於活動期間25日至5月31日，分享您在澎湖與COMEBUY仙人掌系列飲品照片，上傳至個人社群平台，並於文章內標記「＃COMEBUY澎湖限定」及您喝的飲品「＃仙人掌雙Q奶茶」或「＃仙人掌蘋果冰茶」，完成即可參加抽獎，有機會獲得20週年系列相關紀念商品。