尼加拉瓜近海發生規模6.9強震 未發海嘯警報 18:102022/04/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 尼加拉瓜近海地區發生規模6.9地震，但未發布海嘯警報。圖為示意圖。（達志影像／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，尼加拉瓜近海地區今天發生規模6.9地震。 路透社引述ESMC資料報導，震源深為5公里。 根據據美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System），地震發生後並未發布海嘯警報。 尼加拉瓜近海規模6.7強震 尚無災損通報 太平洋新喀里多尼亞島外海6.8地震 美發海嘯警報 #海嘯警報 #發生規模 #尼加拉瓜 #近海 #施施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國青海省凌晨0：21發生規模6.0強震 03:412022/03/26 兩岸 花蓮規模6.6強震 三大科學園區營運不受影響 09:142022/03/23 財經 菲律賓、印尼紛傳規模6以上強震 暫無災損報告 06:542022/03/14 國際 福島規模7.4強震 重啟核電遇阻 04:102022/03/18 國際大事 蘇門答臘外海發生規模6.7地震 無海嘯之虞 12:542022/03/14 國際 花東深夜6.6強震 饒慶玲臉書變災情通報平台：大家注意餘震 03:342022/03/23 政治 台東近海地震規模5.6 氣象局估未來3天有餘震 22:362022/03/09 生活 印尼強震7死 無國人傷亡財損 12:522022/02/26 政治 台灣疫情狂炸！印度神童曝轉變時間點 注意5件事 11:362022/04/21 生活 花蓮近海規模6.6地震 鄭明典：玉山測到4級 09:492022/03/23 生活 花蓮6.6地震玉興橋斷裂不到1天 公路總局提前搶通 00:092022/03/24 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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