歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，尼加拉瓜近海地區今天發生規模6.9地震。

路透社引述ESMC資料報導，震源深為5公里。

根據據美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System），地震發生後並未發布海嘯警報。

尼加拉瓜近海規模6.7強震 尚無災損通報
太平洋新喀里多尼亞島外海6.8地震 美發海嘯警報
#海嘯警報 #發生規模 #尼加拉瓜 #近海 #施施