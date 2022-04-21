瘦子受邀擔任愛地球大使。（Discovery提供）

瘦子今（21日）出席「一件好事救地球」記者會，身為活動大使的他日前率先挑戰「無肉生活21天」，希望以自身行動發揮影響力，號召大眾做好事救地球；會後受訪，提及張惠妹日前暌違7年在小巨蛋舉辦12場演唱會，他每一場只獻聲不見本尊，在演唱會大螢幕播放的影片裡與阿妹合唱，瘦子坦言可惜：「妹姊有邀約，但我沒辦法12天都到，只能退而求其次、把影像錄好，不然7年後再去，反正大家都還年輕。」但阿妹重返小巨蛋機率不大？瘦子笑回：「那不然（我們唱）大巨蛋好了。」

瘦子去年因疫情導致他的小巨蛋個人演唱會延期，近日剛宣布8月重啟演唱會，沒想到又遇上本土疫情大爆發，會否擔心再次受到疫情影響？瘦子直言：「沒有緊不緊張問題，不管演唱會接下來狀況如何發展，我們就用最安全的方式去因應，沒辦法，這事就是這樣，不要說我烏鴉嘴，即便演唱會要再延10次、20次都不可惜，大家的安全是最重要的，我不想冒險讓大家來看、造成生命危險，能辦就做，不能辦我們就停，一切照防疫規定走。」

聊起他3月底響應無肉21天的過程，瘦子開心從中獲得「生活新情趣」，「我沒有在吃爛的，都吃超好，（吃素）真的不難」，也會帶女友一同品嚐素食，「吃素比我想像中的還爽，中間有一次是大淵約去吃韓國烤肉，原本以為自己會Hold不住，後來我點了沙拉、冬粉跟沒有肉的食鍋拌飯，其實還不錯」。對於響應環保，瘦子反向思考，覺得做環保其實算是一件「很自私的事」，人類為了繼續享有舒適美好的生活環境，身體力行做環保，但他認為這樣自私很美好，「為了我們自己也為了下一代，就應該要這樣」。