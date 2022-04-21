俄羅斯發動對烏克蘭的侵略戰爭已經近2個月，至今仍深陷其中進退兩難。由於很多人拿台灣和烏克蘭做對比，美國地緣政治專家喬治．弗里德曼(George Friedman)對此表示，中國不應威脅入侵台灣，因為這麼長的時間裡中國沒做什麼，不要發出你做不到的威脅。中美之間有許多共同利益，而且中國在軍事上也沒有真正威脅到美國，中國主要的問題還是在經濟上。

《美國之音》報導說，俄軍在俄烏戰場上的拙劣表現使俄羅斯不僅未能成為中國的戰略資產，反而成了中國的包袱，北京擔憂俄羅斯的會讓中國在國際社會上更加孤立。俄烏戰爭也讓北京重新思考對台動武的問題，它必須考慮戰場上否能獲勝與經濟上承受經濟制裁的問題。

美國知名地緣政治專家、國際關係分析師弗里德曼接受專訪時分析稱，這場戰爭對美中競爭與對抗為主導的世界格局有重大影響，俄羅斯在烏克蘭付出的慘重代價對武統台灣的政策也有重要啟示。

弗里德曼認為，美中之間存在很多共同利益，經貿聯繫緊密，這與美俄關係有本質上的不同。從經濟角度來看，俄羅斯的經濟很弱，中國的經濟上也在急劇減弱，歐亞大陸上2個脆弱的大國放在一起不會變成一個強大的國家。作為美國的最大客戶，中國一直在系統地疏遠美國，如果你做生意，應該知道不要疏遠你最大的客戶。美國進口大量中國商品，所以沒有必要去削弱中國。坦率地說，在很多方面上中國的敵人是自己。

弗里德曼說，中國不要再威脅要入侵台灣，因為在這麼長的時間裡，中國沒做什麼，不要發出你做不到的威脅。中國和美國有許多共同的利益，這與俄羅斯不同。而且中國在軍事上沒有真正威脅到美國或美國的利益。所以，中國的問題是經濟問題，改善與美國的關係不會解決它，但肯定會緩解它。中國如果出於內部政治原因，想保持對美國的敵對立場，這不會影響到美國，但會影響到中國。

由於很多人拿台灣和烏克蘭做對比，最近又傳出美國眾議院議長裴洛西計劃訪台，外界都擔心台海會爆發軍事衝突，弗里德曼對此表示，中國不會貿然武力攻台，因為風險太高，而一旦失敗，可能會危及政權穩定。

他說，兩棲登陸作戰是軍事上最困難的任務，中國從來沒有嘗試過，如果失敗了，那就糟糕了。這意味著6-8艘兩棲攻擊艦將在海上至少停留7、8小時。在這段時間裡，美國識別它們並用導彈打擊它們的能力非常高，這就是為什麼中國從未入侵過台灣，儘管它一直被討論，因為風險很高。

弗里德曼認為，事實上中國從來沒有冒過這個風險，他們只是說說。軍事上的失敗再加上美國的金融制裁，而恰恰是在中國經濟最脆弱的時候，這將是毀滅性的。中國沒有發動侵略的心情，與俄羅斯的關係向他們證明了最重要的事，那就是需要與美國保持聯繫。

弗里德曼強調，中國需要面對的現實是並不存在什麼東升西降的問題，而是中國與美國的問題。美國是世界唯一個能夠以如此規模進口中國商品的國家，中國需要調整對美國的行動，因為美國打得起與中國的貿易戰，而中國需要美國這個市場，美國很願意與中國進行合理的討論並找到解決方案。