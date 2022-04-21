陳年梅菜黑豚粽。（高雄萬豪提供）

姬松茸蟲草花棕。（高雄萬豪提供）

松子抹茶紅豆棕。（高雄萬豪提供）

高雄萬豪酒店去年端午前夕，粽子禮盒甫上市，不到1個月，千盒銷售一空，今年又推出4款不同分位粽子，其中「正哥鮑魚粽」每顆580元，嚴選南非鮑魚、瑤柱、鹹蛋黃、香菇、蝦乾、栗子、五花肉等食材，搶攻金字塔客群。

高雄萬豪指出，今年粽子即起接受預訂，5月25日前完成匯款，可享 95折早鳥價。「皇豪中餐廳」共推出四種不同風味粽子，分別為正哥鮑魚粽 NT580 元／粒，陳年梅菜黑豚粽 NT180 元／粒，姬松茸蟲草花粽 NT160 元／粒，松子抹茶紅豆粽 NT160 元／粒，有兩種禮盒可供選購。

「鮑粽豪禮」共六粒裝 NT1588 元，含1顆正哥鮑魚、2顆陳年梅菜黑豚粽、2 顆姬松茸蟲草花粽、1顆松子抹茶紅豆粽，「雙寶素粽」共八粒 裝 NT1388 元，含四顆姬松茸蟲草花粽及四顆松子抹茶紅豆粽，禮盒裝均附時尚保溫袋，訂購 50 組可 享九折優惠，有意訂購者可於上午11：00至21：30撥打專線(07)5596-910，有專人服務。

「正哥鮑魚粽」：選用 110 公克南非活鮑魚，細心刷洗後，下鍋和栗子、香菇、五花肉一同滷製，蝦乾、鹹蛋黃先以米 酒浸泡，去除腥味，另選用長糯米圓糯米各半，滾水川燙後瀝乾，與蝦米、臘腸、肝腸、瑤柱、蔥末於 熱鍋反覆拌炒，由於圓糯米味道帶甜黏度強，長糯米黏度弱，反覆加熱不軟爛，各取其優點，先行拌炒 再以荷葉為底包入餡料，蒸煮上桌，荷葉清香撲鼻，米心軟硬適中，鮑魚 Q 彈入味，栗子鬆軟綿密， 完美詮釋肉粽極致美味，適合每張挑剔的味蕾。

「陳年梅菜黑豚粽」：以客家梅乾菜有獨特香氣與鹹度，清洗後切成碎丁，以豬油爆香，和糯米、蝦米、瑤柱、蔥末一起拌炒， 讓香氣浸潤到米粒，另選用上等黑豬腩，以生抽、桂皮、月桂葉、蔥、蒜、薑煨煮入味，和入拌炒好的 餡料中，具有畫龍點睛提味的效果，肉質 Q 彈帶有古早味，搭配梅干菜與鹹蛋黃，瞬間觸動腦海時光 按鈕，吃的不只是美味還有滿滿的感動。

「姬松茸蟲草花粽」：姬松茸近年研究發現能增強人體免疫力，與蟲草花一樣含豐富胺基酸，是養生聖品，主廚均先滷製過， 使其入味再和糯米蒸煮，由於拌炒時有加入麻油、冬菜、芋頭，氣味豐富雅致，令人驚豔。

「松子抹茶紅豆粽」：黑米又稱長壽米，古時被當作朝供的貢米，可見其營養價值，為增加口感豐富度，另加入紫米，以紅豆、 松子為餡，入口即有松子清香，伴隨著綿密細緻的紅豆，甜而不膩，蒸煮後也能冰鎮後食用，消去暑氣 燥熱，別有一番風味。