台北市立聯合醫院副總院長黃弘孟確診引起騷動，Icu醫生陳志金則預告，接下來就算總統、副總統染疫，大家也不用太訝異，他認為依照國外經驗，等民眾能維持正常生活、國門大開、疫情記者會停開、報導變少時，將再也沒有人會在乎確診數字。

針對媒體報導第一位院長染疫，陳志金今(21)日在粉專表示，總理、總統、國王也會染疫，真的沒什麼好報的，接下來如果第一位縣市首長、第一位部長、行政院長、指揮官、總統、副總統染疫，或是你的同學、同事、朋友、家人…誰誰誰確診，也不用太訝異。

陳志金指出，在國外，疫情大流行期間，人們見面會問的問題，不是「你確診了嗎？」而是會互相開玩笑問「你怎麼還沒確診？是不是沒有朋友？」之後大概再也不會有人想瞭解，誰確診了沒？這是國外很多國家已經發生過的情況，我們很慶幸比別的國家晚發生，有機會可以吸取別國經驗。

陳志金預期，按照其他國家的經驗，現在一旦有人確診就停班、停課的模式，未來會改變，確診者的隔離時間也會逐步縮短，快篩會取代PCR做為確診或解隔離的依據，民眾會依染病後的風險(年紀、免疫疾病、是否完成疫苗注射)，分級健康管理。

此外，陳志金也認為，為保存醫療量能，風險低的族群未來將走向自我管理，醫療院所則著重在重症病人的治療，他預估若民眾能維持正常生活、國門大開、疫情記者會停開、報導變少，就再也沒有人會在乎確診數字了。