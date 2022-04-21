花蓮自上月底出現首例確診個案後，迄今已累計884人確診，而今天新增的92例，尚有近1半的案例仍正疫調，然而疫情不斷擴散，疫調腳步能否跟上染疫人數，是縣府面臨的一大挑戰，未來是否會跟進台北市簡化疫調腳步，衛生局表示，一切均依中央準則執行，也呼籲大家將每處視為熱點。

全台確診人數連日破千，疾管署也預估月底每日的確診人數將高達上萬人，台北市也因確診個案不斷激增，到處都是足跡，公佈不再具意義，所以即日起不再公布確診者足跡，且為簡化疫調程序，不再發送細胞簡訊。

由於花蓮縣內疫情延燒，且今天新增的92例個案中，還有42例正在進行疫調，不少鄉親擔心衛生局的疫調腳步能否跟上持續激增的確診人數，甚至未來是否會跟進台北市不公布足跡的政策，對此，衛生局長朱家祥指出，局內的疫調單位目前還是會做詳細的疫調，並配合中央的做法執行。

朱表示，中央宣布即起只針對確診者近2日的足跡進行疫調，目的是希望透過足跡發現共同性，並找出熱點，接著再來呼籲足跡重疊者儘速前往篩檢、治療，至於是否公告足跡，是見仁見智的看法，不論是陳部長還是柯市長，其實大家的想法都只是要民眾將每一處都視為紅區、熱點及感染區，而非只有確診者曾到過的地方。

此外，衛生局為舒緩縣內醫療量能，本周設在國軍花蓮總醫院的快篩站，下周將由花蓮慈濟醫院接手，4月25日到5月1日在花蓮靜思堂前，時間為上午11點30分至下午6點30分，呼籲有疑慮的民眾可前往篩檢。

由於南區玉里鎮春日里今爆出周歲酒傳播鏈，衛生局明天將在春日派出所後方廣場將設置快篩站，同時也另外規畫在玉里榮民醫院開設，預計9天，詳細時間點仍正研議，明天公布。