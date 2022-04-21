財政部統計處統計通報，110年不動產贈與契申報人男性比重較女性高出8個百分點，24歲以下年齡層兩性差距最大。不動產因贈與而取得所有權者，應由受贈人申報繳納契稅。依據自然人申報不動產贈與契情形，近年受贈人數大致在4.5萬人上下，以男性居多，平均占5成4，女性占4成6，男、女差距介於6.2-8.8個百分點(110年為8個百分點)。

查定稅額方面，除108年女性略高外，其餘年度男性稅額均較女性高，惟差距逐漸接近，110年各約4.5億元，若換算為平均每人稅額，則近年女性平均稅額皆高於男性，110年為2.1萬元，較男性高出0.3萬元，表示女性獲贈之不動產平均價值較高。以6都來看，台中、台南、高雄市男性占比普遍較高且相差較大，雙北及桃園市男女比重互有高低，差距大多在2.5個百分點以內。

以年齡級距來看，110年全國不動產贈與契申報人以35-44歲、45-54歲年齡層較高，占比均逾2成，二者合計占4成6，其後為55-64歲占19.8%；6都中，台北市35歲以上之各年齡層比重相近，約在2成上下，其餘5都與全國分布型態相仿。按年齡級距與性別交叉觀察，以24歲以下兩性落差最大，男性受贈人為女性之2.4倍，可能與傳統觀念房產傳子多於傳女有關，惟隨夫妻間移轉房屋或子女婚嫁賀禮等其他贈與態樣增加，男、女性所占比重隨年齡增加而明顯消長，55-64歲之女性比重52.6%超越男性，65歲以上級距女性占達54.7%最高。