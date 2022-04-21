太魯閣號事故暴露公共工程營造商「租借牌」疑慮，監委賴鼎銘、林盛豐今天說，調查發現有查核機制不確實、欠缺主動勾稽系統、登載不完整等3大問題，函請工程會、營建署檢討改進。

台鐵太魯閣號事故造成多人罹難，監委賴鼎銘、林盛豐去年4月指出，廠商透過「租借牌轉包」陋習取得標案，影響公共安全甚鉅，因此申請自動調查。

監察院透過新聞稿指出，內政及族群委員會日前通過賴鼎銘、林盛豐所提調查報告，並函請行政院公共工程委員會與內政部營建署檢討改進，並應找出發現租借牌的方法，建立查核機制，以維護營建施工品質與公共安全。

調查報告指出，公共工程標案因租借牌涉違反營造業法等，而遭機關停權的廠商一年約146件；經查，來源都因被動靠檢舉或民刑事官司查獲廠商租借牌，營建署、工程會都表示現階段難以查核，欠缺相關查核機制，難謂善盡主管機關職責。

賴鼎銘、林盛豐表示，營造業法第34條的立法理由是為確保工程品質、維護公共安全，並落實營造業專任工程人員的專職專責，因此條文規定，專任工程人員應為繼續性從業人員，不得為定期契約勞工，並不得兼任其他綜合營造業、專業營造業業務或職務。

監委指出，經查核在建公共工程發現，每年約有400多名專任工程人員跨2家以上營造廠執行業務，以及部分專任工程人員簽證數量頗多，疑似異常等現象，且這些數量統計未區分案件的面積規模與樓層高度。這些人員是否違反營造業法規定，待營建署與工程會查證後依法處理。

監委表示，對於民間私人工程跨營造廠執業情形，以及私人工程執業案件數統計情形，營建署欠統計資料庫，遑論與公共工程資料庫勾稽主動示警。相關單位應健全資訊系統落實相關查核機制，確保施工品質與公共安全。

監委指出，工程主辦機關是管理營造廠第一線單位，平時管考廠商、工程人員出差勤、證照與人員是否一致、是否為租借牌等情，確認不是租借牌且資格無誤後，由該機關填寫登錄於標案管理系統中，是最能發現租借牌情形的第一線單位，重要性不言可喻。

監委表示，經監察院及審計部抽查發現，部分機關未詳實審查及妥適控管系統表單填寫，以致未能落實查證施工期間廠商聘用的人數及資格是否符合規定，以及應設置而未設置或任用不具資格人員等缺失，涉有違反營造業法、公共工程施工品質管理作業要點、採購契約規定等情事。

監委說，工程會應就所列工程缺失個案進一步查明，如涉違反法令或未落實執行者，應移請主辦機關依法或契約約定處理。