衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨（20日）通過6至11歲兒童接種莫德納疫苗，不過有男網友表示，大人打疫苗也難逃副作用帶來的不適，「那麼小朋友能閃過疫苗的副作用嗎？」建議家長帶小朋友接種疫苗前，應多看相關資料再決定，引起網友討論。

一名男網友在PTT八卦板發文表示，大人打疫苗都會有不良反應了，「那麼小朋友能閃過疫苗的副作用嗎？」他提到，目前兒童疫苗的臨床試驗上多是接種BNT，且從數據來看，BNT對小朋友來說有一定的安全性。

相反的，雖然有部份國家同意6到11歲兒童接種莫德納，但可參考的數據還是太少，建議家長帶小朋友施打疫苗前，應先查詢相關數據，「多看多聽多思考，再決定」。

不過針對是否要讓小朋友打疫苗，多數網友都認為，這本來就應該由自己衡量，「又沒人逼你打，自己衡量風險吧」、「強迫你打了嗎，給疫苗是一種選擇，你可以不選，但總比沒得打沒得選好」、「不要太不滿，有疫苗打就很好了」、「任何疫苗都有風險，所以沒人強迫小孩一定要打，但不打疫苗的風險家長要自己承擔，別再哭政府負責」。

實際上，關於家長擔心小朋友接種莫德納是否會出現副作用，食藥署表示，在6到11歲的兒童臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、腫脹，以及疲勞、頭痛、畏寒、嘔吐、發燒、關節痛等，與成年人試驗的結果相近，不過目前並未發現施打後有心肌炎、心包膜炎的狀況。