街口集團旗下街口投信21日發布重訊，街口投信董事長王律傑 20日已請辭，將自6月8日起辭去董事長暨董事職務，有關繼任人選等其他事項待董事會召開後決議。據法規規定，兩日內要報送金管會，繼任人選也要送金管會審查。

街口投信為了「台版託付寶」服務屢槓金管會，也導致公司高層動盪不安。原董事胡亦嘉在2020年7月底時經董事會選任為董事長，但在2020年9月29日時被金管會宣布9月30日起解除董事職務，之後董事長就一直懸缺一月，後在2020年11月2日舉行股東臨時會，重新改選董監事，並選出高雄陳家的川圃投控之法人代表人王律傑為董事長。

然而2022年3月，街口金融科技董事長胡亦嘉，因2020年擔任「街口投信」代理董事長期間，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時配售不公，未公平對待投資人，初估不法獲利約9,000萬元，涉嫌《刑法》背信罪。

檢調在2022年3月24日兵分8路搜索，不只約談胡亦嘉、胡妻莊郁琳、街口投信董事長王律傑也是搜索對象之一，檢方訊後諭令莊郁琳以50萬元交保、王律傑200萬元交保、涉嫌人楊立偉100萬元交保。

針對王律傑請辭原因，街口投信不願表示意見，無法確定是否與基金配售涉背信案有關。