確診新冠肺炎或被通知隔離，保險公司就一次理賠一筆保險金的防疫險，確定絕跡。金管會21日發布聲明，產險公司保單為一年期「不保證續保」，且有權考量風險胃納，變更費率、承保範圍或不承保，保戶若接到續保通知書、立即完成繳款者，保單繼續有效，但若還沒有繳保費的保戶，就只能說「遺憾」，保單已停售，再也無法投保。

由於新冠肺炎疫情急劇變化，國內確診及隔離人數大幅增加，原本產險公司設計的單筆給付費用補償型防疫險，即確診或隔離就理賠1~5萬元的保單，已全數停售，且因為國際再保公司都不再接單承保，所以未來也不會再推出免單據、單筆給付的費用補償型防疫險。

不過因為先前疫情仍穩定時，有產險公司在3月寄出4到6月到期的防疫險「續保通知」，有些保戶立即繳款，有些保戶則因尚未到期，因此還沒有繳費，但因疫情驟變，所以產險公司再寄出舊有保單不續保通知，或提供新保單供保戶選擇，但此舉引起未繳費保戶抗議，要求必須「保證續保」，且市場上誤傳產險對4到6月承保的保單不認帳等。

保險局21日火速發出三點聲明，一是傳聞各產險公司將發布聲明，今年4月到6月間的防疫保單將不算數一事，金管會強調，已成立的保險契約，權益不受影響。且產險公司如果已寄發續保通知書給保戶，並且已收取保戶的保費，保險契約即為成立，即已繳費的保單就繼續承保一年。

二是產險公司的防疫險，都是一年期保單且屬「不保證續保」。保險公司可決定是否同意續保，並可做核保與風險控管機制，如須調整費率或承保範圍，應在保險契約成立前，將調整後的內容提供保戶選擇。保險契約一旦成立，即須依契約履行。

三基於損害填補原則，防疫險設計多為費用補償，例如確診或隔離衍生的相關費用或無法工作的經濟損失。但保險公司可基於風險胃納量、保險費率適足性及疫情或防疫政策等因素，適時檢視商品承保範圍及給付項目的合理性作商品調整。

也就是說，產險公司的防疫險不保證續保，保險公司有權調費率或改保單內容，通知保戶考慮是否再投保，但對於接到續保通知且已繳費的保戶，保單絕對有效，不會不認帳。