中國和索羅門日前簽署安全協議，美國國務院表達擔憂，認為該協議「缺乏透明度」。中國外交部發言人汪文斌今天（21日）在例行記者會中駁斥美方「罔顧事實，別有用心」；索羅門群島總理索加瓦雷強調，與中國簽署安全協議不會損害地區和平與穩定。

索羅門群島總理索加瓦雷當地時間周三（4月20日）在議會證實，中索兩國正式簽署相關協議的消息，但未透露簽約的時間、地點和協議的內容。據外電報導，該協議涵蓋索羅門群島將允許中國軍艦在那裡停靠並獲得後勤支持和補給，甚至可能允許中國在索羅門群島建立軍事基地，但此說法頻頻遭索加瓦雷否認。

對於美方質疑該協議「缺乏透明度」，汪文斌駁斥，美方無端指責中索安全合作，罔顧事實，別有用心。中索雙方已經多次介紹了中索安全合作的具體情況，何來不透明之說？

汪文斌強調，中索安全合作方式公開透明、開放包容，不針對任何第三方，和索羅門群島現有的雙邊、多邊安全合作機制並行不悖，相互補充。中方願同有關國家發揮各自優勢，形成國際合力，共同促進索羅門群島和南太地區的安全穩定。

★所羅門群島總理：與中國簽署安全協議不會損害地區和平與穩定

索羅門群島總理索加瓦雷當地時間20日在議會發言時強調，索方與中國簽署安全合作協議，是以國家安全戰略為指導做出的主權決定，擴大與更多國家的安全合作，不會損害南太平洋地區的和平與穩定。索加瓦雷指出，要求所有的鄰國、朋友和夥伴尊重所羅門的主權利益。

索加瓦雷強調，索羅門群島與中國簽署安全合作協議，建立在相互尊重主權、遵守國內法與國際法的基礎上。索加瓦雷表示，索羅門群島與中國簽署安全合作協議完全符合國家利益，該協議尊重並支持區域及雙邊的維和安排，尊重了共同信任的地區安全夥伴的關切，以維護該地區的和平與穩定。