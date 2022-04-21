柯文哲拋「快篩代替隔離」 政策不改 北市再一周就停擺

台北市今約有5萬名學生停課、1.2萬人居家隔離，台北市長柯文哲今拋出「以快篩代替隔離」，每個小朋友早上起床做快篩，若是陰性就去上課，他指出雖然腦袋想要共存，還是用清零手段處理，戰略矛盾，如果停課政策不改，估計再一周台北市就停擺了。

柯文哲於北市疫情記者會指出，今天中央公布2969例本土，台北市本土663例，北市社區有七個公費篩檢站，從表上可以看到，一開始陽性率大概是0.3％，最後數據到4月19日，已經增加到2.5％，陽性率慢慢爬升，社區有很多感染，12行政區都有，新冠已經在北市很均勻存在。

柯文哲說，台北市的居隔人數已經1萬2077人，確診人數還會上升，居格應該還會再上升，只要可以放在家裡就放家裡，有94.7％在家中居家隔離，統計至4月20日有144校、3機構停課，停了4萬9550人，簡單來講5萬師生停課，已經造成很大衝擊，也因為確診人數上升太快，確診只能在家裡照顧，不管是醫院或防疫專責旅館，裝不下那麼多人。

柯文哲說，因為這段時間一下子確診者太多，「雖然腦袋想要共存，還是用清零手段處理，戰略矛盾」，如果停課政策不改，估計再一周台北市就停擺了。

柯文哲表示，中央還沒宣布怎麼改，但他倒是有個建議，「以快篩代替隔離」，比方說有一個同學確診，按照以前標準是全班同學停課，至少停課10天，現在有個辦法，乾脆每個同學發快篩劑，如果家長有辦法自己處理，每個小朋友早上起床做快篩，如果是陰性就去上課，如果是陽性就走確診者路線處理。

柯文哲指出，如果家長不能照顧，還有一個辦法，小朋友到學校上課，第一節上課，老師發快篩劑，在老師的監督下做快篩，如果陰性繼續上課，以快篩代替隔離是個辦法，至少不要全班停課。

柯文哲說，「當然這是建議，不一定是最好方法，我是想不出其他更好辦法」，如果居家隔離1.2萬人，若目前居家隔離跟停課標準不改變，保證再一個禮拜北市就停擺了。