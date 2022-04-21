三立八點台劇《一家團圓》黃瑄在劇中飾演正義感十足、會維護家人又對錯分明的大女兒，最近她的另一伴終於露臉，原來是才休息沒多久的余秉諺加入演出，角色原先設定這對夫妻女強男弱，但黃瑄笑說余秉諺看起來太霸氣，讓她差點壓不住，而且老公一出現就出軌，余秉諺一登場就和男學生玩在一起，讓人感覺會男女通吃，讓她開玩笑說以雅芳這角色的個性，昨發現老公和李家慶在旅館，應該會想剪小王雞雞！

黃瑄戲中與私下的個性都挺相像，屬於霸氣型的女人，連余秉諺都稱她是雅痞女強人，黃瑄承認自己個性挺衝，常替受委屈的家人或朋友出頭，笑說曾在香港餐廳被服務生抱怨消費不夠而一直罵、還被笑是乞丐，結果她火氣一上來就替同行受委屈的長輩爭一口氣，毫不客氣。

以前未婚時她在家裡經常與爸爸起衝突，因為她到適婚年齡就一直被逼婚，所以每到吃年夜飯就會不開心，也曾經對爸爸說：「我就是不會結婚！」原來她以前從未想過要結婚，因為黃瑄認為一張結婚證書是綁不住對方的。而現在面對這段跨國婚姻，她倒是挺喜歡這種婚姻模式，老公在新加坡工作，她在台灣工作又帶小孩，雖夫妻無法天天見面，但她有小確幸，至少保有一些個人自由。黃瑄表示每次老公在台灣時她哪都不敢去，因為不陪老公就好像是不盡責的太太。

這次黃瑄與余秉諺湊對，她笑說兩人終於有身分了，因為以前合作時兩人是偷情男女，所以黃瑄笑說余秉諺的出現就是要表現偷吃能力，不過這次最趣味的是余秉諺這位教授「性向未明」，像最近李家慶加入飾演他的學生，兩人之間互動曖昧，也引起網友熱烈討論，笑稱「腐導級」開始了。李家慶也被稱為是「心機綠茶小奶狗」，這讓黃瑄很興奮說：「可以抓小王了，這也是八點檔新話題！」他們兩人再次合作也很有默契，黃瑄覺得老公余秉諺是「風流倜儻的韋小寶」，還虧他妖氣太重，因為劇組一般男演員梳化大都15分鐘，但余秉諺卻要45分鐘，黃瑄只好大器地說願意把她的梳化時間讓給余秉諺。

而余秉諺上一檔結束拍攝，休息二個月就進新劇組，連他都嫌太快，他說之前在幫太太做直播，而且他的健身室才剛裝潢完成，才用一天就開工，直言這次角色很有挑戰，與黃瑄再度合作絕對會創造新火花。由於角色目前給觀眾感覺有點「BL」劇情，所以需要好好拿捏，他笑說原先還以為會對上勇兔，但慶幸沒對上，因為跟勇兔這條線應該會很辛苦，也可能不會有好下場，但他也大讚勇兔將角色詮釋太好，很有自己的風格，至於他這場婚姻中的小王之亂結果，連他自己都很期待未來劇情走向。