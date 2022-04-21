媒體人周玉蔻今早在臉書發文，指出今天凌晨接獲簡訊通知PCR確定為「陽性」，確診新冠肺炎。據了解，北市衛生局初步疫調結果，匡列居家隔離22人。針對錄影節目，已請相關單位儘速名單疫調。
台北市副市長黃珊珊於疫情記者會表示，個案自述20日陽性確診，就醫前無症狀，目前在疫調，針對很多錄影節目，請相關單位儘速提供接觸名單進行疫調。
黃珊珊指出，疫調會詢問當事人發病前2天或4天工作足跡、接觸的人，這部分尊重第一線疫調人員專業判斷，針對現在匡列原則做進一步匡列 。
媒體人周玉蔻今早在臉書發文，指出今天凌晨接獲簡訊通知PCR確定為「陽性」，確診新冠肺炎。據了解，北市衛生局初步疫調結果，匡列居家隔離22人。針對錄影節目，已請相關單位儘速名單疫調。
台北市副市長黃珊珊於疫情記者會表示，個案自述20日陽性確診，就醫前無症狀，目前在疫調，針對很多錄影節目，請相關單位儘速提供接觸名單進行疫調。
黃珊珊指出，疫調會詢問當事人發病前2天或4天工作足跡、接觸的人，這部分尊重第一線疫調人員專業判斷，針對現在匡列原則做進一步匡列 。
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