ICHARMING全型肽膠原蛋白飲。（ 北投大地酒店提供）

「莓好馨意」母親節蛋糕。（ 北投大地酒店提供）

大地套房270度環景浴池。（ 北投大地酒店提供）

The Gaia Spa芳療室。（ 北投大地酒店提供）

丹鳳套房。（ 北投大地酒店提供）

ICHARMING全型胜肽膠原蛋白飲。（ 北投大地酒店提供）

楓林客房。（ 北投大地酒店提供）

頂級飯店大地酒店暨去年與知名婚紗品牌異業結盟，今年再度跨界與HAPPYHAIR快樂麗康集團攜手，自5月1日起推出「大地之旅 魅力啟程」住房專案，憑專案入住除了有一泊二食套裝行程，芳療SPA雙人精油護理各60分鐘，更免費加贈由快樂麗康集團與大江生醫團隊共同研發的「ICHARMING全型胜肽膠原蛋白飲禮盒」，客房送上主廚特製「莓好馨意」花束蛋糕、精選氣泡酒及SPA折價券等多重好禮。

「春暉大地」是大地酒店總統套房首次搭配母親節販售的住房專案，專案價只需52000元，即可享受價值高達超過9萬元的最高級禮遇，大地套房是飯店內唯一的一間總統套房，房內以擁有270度絕美丹鳳山景的超大溫泉浴池聞名，一泊二食的住宿行程，入住時先獻上優雅精緻的「莓好馨意」花束蛋糕，品嘗最高價位的五星級套餐美食，芳療SPA雙人精油護理各60分鐘，另外提供價值近5000元的ICHARMING母親節限量禮盒，多達30瓶全型肽膠原蛋白飲，讓媽媽整個月都能感受肌膚的澎潤彈，退房後還再加碼專車禮遇，來回接送飯店至HAPPYHAIR北投店進行價值3000元的頂級頭皮護理療程，讓媽媽從頭到腳、由內而外都備受極致的呵護寵愛。

「尊寵丹鳳」住房專案28800元可享雙人入住丹鳳套房，房內提供為了寵愛媽咪設計的ICHARMING母親節限量禮盒、芳療SPA雙人精油護理、花束蛋糕等多項精選好禮均貼心送給母親。

「Charming Lady」住房專案18800元可雙人入住楓林客房，非常適合母女、姊妹或閨蜜們寵愛自己的奢華小旅行，更適合體貼的老公用來安太座，除提供10瓶ICHARMING全型肽膠原蛋白飲禮盒、芳療SPA雙人精油護理療程、花束蛋糕、氣泡酒外，最特別的是晚餐搭配月兒彎彎最新的北海道月饗牛奶鍋，鍋中滿滿蛋白質及鈣質，滋補美顏的湯頭，最適合搭配肉類主餐，涮肉之後鍋底更添香氣，香醇又不膩口，是視覺與味覺的雙重享受。詳情請洽北投大地酒店，02-55518888 轉預約中心。喝酒不開車，飲酒過量有害身心 。