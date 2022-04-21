第4劑打不打？ 柯文哲籲先處理這3種情況

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨決議通過，青少年應施打第3劑，一般民眾等高風險族群則須追加第4劑，外界也掀起施打全民施打第4劑的呼聲。對此，台北市長柯文哲今表示，目前當務之急是兒童2劑疫苗、青少年第3劑及長者第4劑，至於18至65歲要不要打第4劑，建議觀察國外數據後再看看。

柯文哲今在防疫記者會上指出，台灣不是世界上最先進的國家，可參考國外數據，目前須優先處理的是5到11歲兒童施打2劑疫苗，以及12歲到18歲要打第3劑、65歲以上長者接種第4劑，至於18至65歲要不要打第4劑，建議觀察國外數據後再考慮看看。

由於疫情升溫，民眾疫苗打氣回升，不少人抱怨預約排不到，外界關心北市疫苗庫存狀況。北市副市長蔡炳坤說，這段期間因大家接種意願拉高，疫苗調度確實吃緊，市府已和跟中央回報，目前疫苗催種計畫仍在進行，長者施打疫苗也有1000元禮券優惠。

蔡炳坤說，5月初將為兒童接種疫苗，市府已啟動相關準備，只要中央時程一確定，將能盡快幫小朋友接種，後續包括青少年第3劑、長者第4劑，疫苗量北市都可預估，但中央要做好規畫，才不會產生民眾疑慮，他希望疫苗除打好打滿外，也要打穩，能滿足民眾需求，不要造成恐慌，希望中央能充足供應疫苗。