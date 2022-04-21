Pier No.1酒精遊樂園白色旋轉木馬。（高雄英迪格提供）

12巡禮住房專案調酒。（高雄英迪格提供） ★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！

12巡禮住房專案，入住享有12杯調酒專人送房。（高雄英迪格提供） ★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！

高雄英迪格高級房城市景觀。（高雄英迪格提供）

高雄英迪格4月起祭出「春日微醺計畫」，讓民眾從早到晚喝好喝滿！酒店2樓Wok on the Park全日餐廳首度推出「紅酒瑜珈」課程，由專業瑜珈師資帶領，帶來一場舒緩身心的微醺之旅；晚上來到高空露天酒吧Pier No.1體驗大人專屬的酒精遊樂園，好玩又好拍。另外，入住指定住房專案享有12杯精選調酒送房服務，讓整趟旅程擁有醉人的香醇。

風靡歐美的「紅酒瑜珈」，這股熱潮現在也引進高雄！4月30日下午三點至五點，在高雄英迪格2樓Wok on the Park全日餐廳包廂內首度舉辦「紅酒瑜珈」，由「倘浪葡萄酒 Tannins Wine Collection」聘請專業瑜珈師資，在愜意的午後舒展僵硬的身體。

相較於一般瑜珈，在紅酒瑜珈的課程中，學員需手持紅酒杯來保持平衡，透過高度的耐力及專注力，提高燃脂成效。除了練習瑜珈姿勢外，老師也會指引學員在不同階段品嚐手中的葡萄酒，感受這支紅酒在不同醒酒階段的各種風味，細細品嚐它的層次與韻味。

些微的酒精能夠增加體內血液循環，讓身體發熱，達到熱瑜珈的運動效果，微醺氛圍更能讓身心靈都徹底放鬆，帶來雙倍的祥和與平靜。

紅酒瑜珈課程每人880元，隨課贈送午茶式品酒體驗，由專業侍酒師引導品酒，搭配主廚精心設計的佐餐小點，再享酒店1樓Craft咖啡廳餐飲85折優惠券(不含酒精類飲品)。課程名額有限，報名請至https://www.taninswine.com/product-page/indigo-khh

除了紅酒瑜珈，位於酒店頂樓的Pier No.1高空露天酒吧，即日起至8月28日推出專為大人設計的「酒精遊樂園」， 特別將巨型夢幻球池及白色旋轉木馬搬上飯店頂樓，打造新的網美打卡聖地。酒吧也特別設計符合樂園特色的童話風格的繽紛調酒及嘉年華般的樂園特餐，晚間六點至九點前往酒精遊樂園可享有早場優惠價550元，九點過後至打烊前入場享星光暢遊價700元（服務費另計）。

入場即獲得闖關地圖一張及香甜爆米花一份，集滿四枚通關印章即可轉輪盤一次，最大獎為高雄英迪格「高級房城市景觀平日住宿含早一晚」！客房也推出精采絕倫的酒精暢飲住房專案，6月30日前預訂入住「12巡禮住房專案」，享有精選特調12杯由專人送房暢飲，平日週一至週四入住再享免費升等(需視現場房況而定)。

雙人以此專案入住高級房城市景觀一晚，每房每晚4600元起(稅及服務費另計)。此專案可透過官網、APP及電話訂房，訂房專線： 07-2721666

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