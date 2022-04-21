尖石鄉70歲的黃娥妹是單親母親，走過重重難關，努力拉拔1子1女長大，利用尖石觀光旅遊商機在鎮西堡開設首家民宿，最終迎來事業轉機，如今子女事業有成，也迎來幸福的晚年生活，縣長楊文科21日到尖石鄉原住民文化館頒給她模範母親祝賀匾額，表揚她對家庭與社會無私的付出。

黃娥妹說，她在18歲時經媒妁之言與前夫結婚，因夫家並不善待，婚姻努力維繫10多年仍離異，她帶著孩子回新光部落，過著三餐不繼的生活。

她印象最深刻的是，有一次經過麵店，她身無分文，看到飢腸轆轆的孩子，只能低聲下氣跟店家求到一碗麵， 讓孩子飽足，內心充滿愧疚與自責，發願要憑著自己的力量養育兒女，努力工作償還這一碗麵的恩情。

黃娥妹慶幸後來遇到貴人給經濟支持，從開設雜貨店開始穩紮穩打經營，利用家裡空餘房間，提供登山客免費借住一晚，後來更依循觀光商機，在鎮西堡開設首間民宿，還輔導其他部落夥伴開設民宿。

縣長楊文科誇讚黃峨妹不畏艱難的把兩個孩子拉拔長大，除對自己孩子的關愛外，也不吝嗇在教會服務弱勢者，把愛傳出去，這份大愛令人讚揚。