美國科技股隔夜的大跌，中國經濟成長明顯放緩的擔憂，以及上海疫情和社交封鎖的持續，皆讓港股和內地股市周四明顯下挫，人民幣也明顯下跌。

周四香港恆生指數收跌262.45點或1.25%，為20682.22點。國企股(H股)跌136.09點或1.92%，為6962.20點。上證跌2.3%，深證跌2.7%。

野村最新將中國第二季GDP成長預測，從3.4%下調至1.8%。主要是越來越多的城市遭到全面或部分封鎖、物流嚴重中斷，以及有跡象顯示，中央不太可能很快結束清零的新冠戰略。

恆生科技指數大跌3.48%。騰訊跌3.8%，阿里巴巴跌3.1%。

美團一度跌8%，收跌4.9%，報137.8港元。美團本周跌約12%，最新市值約8470億港元。據港交所最新公布資料顯示，聯合創辦人王慧文在本月13及14日兩次減持，套現約1.16億港元，持股降至0.35%。

汽車股跌3.2%，長城汽車跌5.7%，小鵬汽車跌4.4%，蔚來跌3.4%。

佳兆業健康大漲56%；該公司公布去年全年業績，獲利2.1億港元，年增14%。佳兆業並指近期公司高層變動，不影響公司正常營運。