近日有教團指出，教育部行文各校，老師如確診，可採取遠距教學，引起批評。全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）認為，如果老師不幸確診，當然以醫療、休養為主，遺留之課務應由學校公假排代、妥為安排，直至確診老師康復為止。

本土疫情不斷攀升，全教總表示，學校體系防疫政策仍嫌被動與紊亂，為安定教育現場，確保師生健康與教育品質，提出4點建議：

1、防疫政策、停課相關規定應以信任及協助學校運作為本，相對有利於防疫的彈性作法應被尊重，師生因防疫需求無法到班到校者，應從寬認定。

2、針對本次疫情期間，教師授課相關事宜，教育部20日發出公文，指出當教師為「確診個案」時，「仍可依照學校持續營運計畫規範下進行遠距教學；如教師因身體狀況無法進行遠距教學者，由學校協助彈性辦理。」由於語意不甚明確，甚至有地方政府擴大解釋，直接要求確診教師應在家進行遠距教學。

此一政策指示，已引起現場教師抗議，今日多位朝野立委也明確表達反對立場。

全教總要求教育部，立即調整政策說明，值此疫情嚴峻之際，全國教育人員依然戰戰兢兢、堅守崗位，作為教育主管機關，教育部未加體恤，豈能成為惡雇主？共體時艱不是口號，全教總要求教育部、部分地方政府即刻調整作法，如果老師不幸確診，當然以醫療、休養為主，遺留之課務應由學校公假排代、妥為安排，直至確診老師康復為止。

3、疫情持續升溫，可以預見確診數還會向上攀升，全教總提醒教育部，提早研議相應停班停課相關規定，並適時調整。

4、依過去1年之經驗，遠距教學應可進一步優化，一旦疫情大規模爆發，可成為停課不停學的首選。