民進黨台南市議員第1選區初選民調出爐爆冷門，現任台南市議會黨團總召劉米山意外落馬，劉米山下午和民進黨團舉行記者會，以大新營區初選充滿爭議，初選參選人蔡宗翰屢以詐術進行競選，影響選情，要求中央黨部暫緩公告提名。

劉米山今天下午由同選區現任議員李宗翰、沈家鳳及蔡筱薇、陳秋宏、林志展及呂維胤陪同下舉行記者會。劉米山說，「今天公布民調結果，我雖沒有入圍，但這並不代表初選結果就是公告最終民進黨的提名名單。」

劉米山點名，初選參選人蔡宗翰於初選過程中，屢以詐術進行競選，包括假冒其他議員名義欺騙其支持者改變選擇對象、以賄選方式大量贈送超過30元物品尋求對價支持、違反廣告禁止事項捏造假民調並懸掛布條影響選情等。

劉米山說，他在整個初選競爭過程中，始終保持君子風度，不口出惡言批評同志、不造謠生非扭曲支持，但不代表容忍蔡宗翰的邪派做法，民調進行期間，他也正式去函民進黨中央黨部民意調查委員會檢舉蔡宗翰種種違規事項，目前靜待中央黨部公正處理。

劉米山說，第1選區初選參選人包括王宣貿、沈家鳳、張豪澤和他4人，對於此次民調初選過程亂象與爭議，都曾經公開表示抗議。 他也向鄉親喊話，「我們還沒有輸，相信中央黨部會給台南市第1選區議員初選參選人，一個公正的交代。」

林志展、呂維胤、蔡筱薇、陳秋宏也聲援劉米山，呂維胤說，輸贏是政治常事，但公平正義是民進黨創黨核心價值不容偏離。

劉米山強調，蔡宗翰違規事證，各候選人已陸續提供給他全權處理，他將訴求依「民進黨第1、2、3類公職候選人提名民意調查辦法」第10條、與「廣告宣傳禁止事項公告」第2項第5款，要求取消蔡宗翰參選資格。