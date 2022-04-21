陸商務部今天（4月21日）召開例行新聞發佈會，澎湃新聞報導，有媒體提問，4月18日，大陸全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議在北京召開，要求穩定產業鏈供應鏈，建立外貿企業白名單，在助力外貿企業復工復產方面，商務部做了哪些工作？未來是否會有進一步安排？

對此，中國商務部新聞發言人高峰表示，為幫助外貿企業應對新冠肺炎疫情等影響，商務部會同各地方、各相關部門狠抓穩外貿政策措施落地見效，著力推動疏導航空、鐵路、海運物流運輸堵點，同時加強涉企服務，推動解決外貿企業物流、人員流動、結算等實際問題，全力維護外貿產業鏈供應鏈穩定暢通，助力外貿企業復工復產。

高峰表示，下一步，商務部將進一步發揮外貿外資協調機制的作用，指導各地方加強對外貿企業的服務保障力度，研究進一步促進外貿穩定發展的政策措施，確保暢通堵點、解決難點、消除痛點，全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通，努力實現外貿保穩提質目標任務。