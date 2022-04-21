苗栗縣私立德芳教養院日前發生虐待院生致死案件，監察院今召開記者會，糾正衛福部、苗栗縣政府，並促請法務部督導檢察機關妥予查明，以及請衛福部就身障機構的退場機制、研修法令等進行檢討改進。

監委王幼玲、蘇麗瓊、葉大華、王美玉今在監察院召開記者會，針對德芳教養院在110年7月29日發生3名工作人員以私行拘禁、毆打李姓院生，致其死亡案件，提出調查報告，並糾正苗栗縣政府、衛生福利部，及促請法務部督導檢察機關妥予查明。

王幼玲指出，德芳教養院長期以來，身心障礙服務專業人力配置不足，未依照法令比例晉用；104年至110年5月機構人力流動65名，人員受訓時數不符規定；機構濫用約束帶、毆打、禁閉等措施對待嚴重情緒行為的住民，苗栗縣政府卻未積極督導改善。

王幼玲強調，德芳教養院評鑑成績不佳，苗栗縣政府之輔導改善措施流於形式，肇生本案，核有違失；衛福部主辦103年機構評鑑及104年複評，知悉德芳教養院諸多缺失，卻未加強監督力道，凸顯政府對身障安置機構之監督、查核及評鑑機制嚴重失靈，監察院通過糾正苗栗縣政府、衛福部。

至於法務部方面，王幼玲稱，德芳教養院林院長疑似知悉事發當天工作人員對李生施暴，且家屬反映該教養院疑有巧立名目，違法收費，安置補助費用疑似未用在住民身上及募款行為帳目不清等情事，法務部允宜督促所屬檢察機關妥予查明。