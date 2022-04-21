000最高送250。（環球提供）

Global Mall新左營車站即日起至4月24日刷Global Mall聯名卡累計滿1

Global Mall新左營車站母親節二波檔期《Lovely Mother`s Day》即日起至5月8日接力展開，為突破疫情衝買氣，主打超好入手的低門檻三大回饋，包括全館單筆消費滿688元送50元電子商品禮券、刷Global Mall聯名卡單筆滿2000元送200元電子商品禮券，最高回饋達12.5％，以及全館當日消費滿500元再送50元DAISO電子抵用券乙份，好康層層加乘、回饋更甚去年。

同時為感謝會員一路相挺，在數位熱潮下針對APP會員大手筆豪撒百萬點，即日起至4月30日於APP扣會員點數5點即可天天參加「購物金大輪盤」，最高獲得500點，相當於點數價值放大100倍，同時還加碼推「購物金5倍返還」，只要於館內消費並累計會員點數即有抽獎資格，共抽出10名幸運得主，Global Mall將當筆發票金額5倍直接奉還，最高上限1萬元，多項超狂回饋力拚買氣。

看準母親節團聚歡慶商機，環球Online推線上母親節蛋糕預購8折起優惠，5月8日前預購滿699元免運費、單筆滿999元現折100元，線上線下合力搶攻母親節送禮商機。

近日多家企業升級防疫措施，開始啟動居家辦公、分流上班，隨著民眾宅在家的時間增長，Global Mall新左營車站主推居家療癒商品、多功能小家電，包括Rainbow 3C「數位掌上KTV藍芽麥克風」推薦價3990元。

居家休閒穿搭adidas outlet「女LOGO短袖上衣」原價990元，優惠價790元。居家療癒商品、小型家電持續熱賣，料理機、按摩用品及香氛類商品更是民眾首選，推薦金石堂「iSee超音波香芬保濕水氧機」原價1299元，優惠價799元；金石堂「輕量美型手持調理棒」原價799元，優惠價719元；金石堂「觸控20段震動筋膜槍」原價1580元，優惠價1300元，讓民眾在家防疫不無聊。

Global Mall新左營車站持續推展ESG，為號召消費者響應，隨手能做的環保小事就從四大「i永續愛地球」活動開始，包括即日起至5月8日「友愛生態，生態之旅抽獎」只要使用GMpay單筆消費滿1000元就有機會暢遊宜蘭最夯的廣興農場，頭獎3人套裝行程價值2000元，1人中獎直接3人同行，其他獎項包括控窯體驗、摸蜆兼洗褲、廣興農場入場券等，共抽出147名幸運得主，享受有別於都市的戶外學習與自然體驗。

響應永續從日常做起，Global Mall新左營車站FB粉絲團週週推環保任務，只要上傳使用環保餐具、自備購物袋、節能減紙的雲端發票即可抽環保餐具及千元購物金；另與紙箱王合作利用可回收的紙類材質打造「地球祈願樹環保紙箱展」，絕美的祈願拍照點位成為熱門打卡區。

此外針對4月22日世界地球日，當天iMall會員於地球祈願樹拍照打卡並攜帶環保杯至服務台贈鮮茶道「阿里山冰茶」兌換券乙張，數量有限要搶要快，同樣憑環保杯可至21世紀享冬瓜檸檬凍飲買一送一超值優惠，Global Mall新左營車站鼓勵大眾一起實踐綠行動還可拿優惠。

週末假期除了購物用餐外，充滿獨特性的文創市集也是民眾遊玩的首選地，Global Mall與愛手創聯合舉辦「共好生活市集」，5月1日前每週五~日推有不同主題市集，繼上週以森林系植栽、花卉服飾吸引人潮，接下來皮革及金工手作市集將分別於4月22日至24日、4月29日至5月1陸續登場。Global Mall新左營車站本週末集合十大特色手作品牌，重新詮釋台灣在地職人的精神，剛好母親節將近，挑選一份獨特的手作溫暖禮品送給媽媽。

除了文青手作市集，Global Mall新左營車站瞄準親子商機，於4月23日下午3點舉辦YOYO見面會，邀請到小朋友們的超級巨星月亮姐姐及羚羊哥哥，魅力無限的哥哥姐姐勢必聚集不少的大小朋友到場互動，甚至還要提早卡位才能近距離一起唱歌跳舞。另外還有豐富多元的手作體驗課程，包括4月23日必勝客小小主廚、4月24日彩繪獨角獸擴香石、4月30日永生花燈泡瓶，週末爸比媽咪帶家中的小寶貝一起體驗有趣的親子活動，凡iMall會員報名還可享優惠。

此外，Global Mall新左營車站獨家「貓小姐Ms.Cat」會員禮再獻，即日起至4月24日刷Global Mall聯名卡累計滿1000元即可兌換限量「貓小姐Ms.Cat環保餐具組」，讓粉絲們準時搶兌蒐集。