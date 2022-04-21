揮別股權之爭，回復專業經營，貴金屬與薄膜靶材商光洋科（1785）今年首季財報報捷，單季EPS 0.63元一舉寫下2019年第四季以來的新高，超越去年第四季的EPS0.54元及去年首季的EPS 0.46元。

光洋科今年首季合併營收76.35億元、年增4％，但受惠於營業毛利走揚，來到10.06億元，呈年增33％，獲利也同步飆高，經結算，首季營業利益5.43億元，另歸屬於母公司業主淨利為3.7億元，換算首季EPS來到0.63元，一舉超越去年同期的0.46元。