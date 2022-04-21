萬海航運（2615）邁向永續發展，除了自2020年起全面採用對海洋環境較友善的低硫油，近期調整二氧化碳減排目標，以2008年為基準，預計2030年將二氧化碳排放率降低50％，在減少溫室氣體排放上持續努力。

再者，響應4月22日世界地球日，舉辦「萬海永續ECO Week」活動傳達永續概念，邀請全台辦公室據點所有萬海員工和利害關係人，重視與自然的永續共存。

萬海永續ECO Week活動從生活做起，鼓勵員工午休關燈、周一無肉日、少用一次性餐具、多走路並搭乘大眾交通工具，不論是在辦公室或居家皆能輕鬆響應，透過分享活動相關的永續知識，喚起員工的環保意識。

同時號召員工與公益機構共同推展多項永續活動，包括在公司舉行曬書節，邀請員工將舊書進行交換與捐助公益單位；舉辦友善小農團購，支持在地小農；與舊鞋救命基金會合作，募集舊鞋送非洲；和愛女孩國際關懷協會合作，縫製環保的布衛生棉以提供非洲婦女使用。