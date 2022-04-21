隨汽配市場回溫，台灣2021年汽車零配件出口金額約80億美元，較2020年成長14％，需求旺盛。震旦（2373）集團旗下通業技研於4月20日至23日在南港展覽館參加2022年台北國際汽機車零配件展，大推整合汽車3D解決方案。

震旦通業技研展示Stratasys製造級3D列印系列的「Origin One」小批量生產、「Creaform雷射手持3D掃描」及「自動化3D檢測」等，整合3D列印解決方案，提供顧客少量、客製化需求，降低生產成本，加速產業製程，搶占車用市場商機。

因應車輛電動化及智慧化趨勢，環保意識抬頭，電動車、新能源車及自駕車的研發風潮，帶動各界對汽車零組件需求熱潮。通業技研本次展示三大亮點，滿足客製化市場需求。

首先，通業技研以3D數位智能製造為活動主軸，於現場展示從前端掃描到後端列印檢測的設備方案，包含台灣首次亮相的Stratasys製造級3D列印系列中的Origin One小批量生產機型，靈活的增材製造解決方案非常適合中小型零件。

Creaform MetraSCAN便攜式掃描設備，以變速箱做現場展示，強調金屬結構件、高亮面及複雜設計的零件，無須貼點、噴漆等前置作業，是目前全世界唯一技術，快速取得3D網格資料，讓汽車產業無論用於逆向工程進行AM售後市場套件開發，或者汽車零件生產品質管控的3D檢測解決方案，因其速度、便攜性和多功能性，非常適合模具和夾具行業，可以增加抽樣檢測次數，並透過直接在生產車間測量零部件，無需搬到座標測量機的位置，進而節省許多時間。尤其MetraSCAN具ISO17025國際認證，成為3D掃描首選條件之一。

再者，鑒於近年各大汽車製造廠為降低生產成本、縮短開發周期，開始在工廠和生產車間使用全自動3D量測，即時提供異常報告並迅速調整，透過自動化3D SCAN加快檢測速度、提高產量，加快上市時間。透過通業的客製化研發整合能力，將Creaform HandySCAN系列結合近年台灣市場銷量頗高的協作型機械手臂，提供台灣企業自動化3D檢測解決方案。

通業技研連續兩年獲全球3D列印龍頭Stratasys台灣唯一白金級合作夥伴，同時也為量測龍頭AMETEK集團Creaform台灣唯一高級合作夥伴；未來將持續秉持專業的精神，推動跨產業的3D智能整合解決方案，協助企業解決傳統生產的瓶頸，快速提升產業競爭力。