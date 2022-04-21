AIRism棉質美型抗UV連帽外套讓你輕鬆展現夏日野餐穿搭。（UNIQLO提供）

隨著炎熱的夏天逐漸來臨，出門更需要隨時與紫外線保持距離，日本服飾品牌UNIQLO抗UV系列依據各產品材質不同，選用適合的加工方式讓布料具備抗UV機能，最高至UPF50＋；另，特別邀請高人氣女演員宋芸樺擔任抗UV大使，活力演繹短版美型1件3穿風格與寬版舒適時尚，即日起至28日憑APP中的「女裝新玩美防曬外套試穿券」至全台門市試穿指定女裝防曬外套或於網路商店購買指定女裝防曬外套，更可免費獲得AIRism口罩乙份。

因應全新推出的2款新玩美防曬外套，UNIQLO找來宋芸樺擔任抗UV大使，親身示範多種夏日防曬新時尚。熱愛夏天的宋芸樺，出門時常常忘記補上防曬，UNIQLO新玩美防曬外套輕薄好攜帶，套上身即可1秒防曬，讓她再也不用擔心紫外線。

「女裝AIRism棉質抗UV美型連帽外套」1件就能變化3種穿法，堪稱高CP值的防曬外套，首先可以微繫上抽繩，打造甜美浪漫的抽繩波浪下擺；或是放鬆抽繩，透過前短後長的設計穿出A字率性感；最後，也可將拉鍊拉起並繫上抽繩，變成束口短版，搭配亞麻洋裝打造夏日野餐風格！去年一上市就熱銷的「女裝 AIRism抗UV網眼連帽外套」的全新進化，微寬鬆版型修身好搭配，AIRism高科技網眼機能面料，夏天穿一整天也不悶熱，貼心拇指孔設計連手背也能防曬，搭配連身褲，打造周末在城市漫步風格。