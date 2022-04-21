疫情大規模展開，新北市今確診達千例，新北市議會民進黨團今臨時變更議程，要求衛生局進行專案報告，衛生局預估高峰期新北每天可能有2萬人確診，議員要求透過補足人力、徵用民間救護車等方式擴大救護量能，市府官員回應，目前正用優渥待遇廣徵退休醫護，救護車會先從16台調高到24台，未來再增至32台。

衛生局副局長高淑真表示，現在疫情非常緊迫，新北市每天都倍數成長，目前預估最高峰的時候，新北每日確診人數是2萬人，因99.6％是輕症，中央要求地方政府希望全面以居家照顧為主，醫院部分目前有18家專責病房、1000張病床。

議員鄭宇恩質詢指出，居隔人數每日攀升，疫調人員目前衛生局僅25人在處理，雖然全市府有400人在支援，但量能越來越擴大的情況下，人手哪裡來？衛生局應增加人力因應；議員戴瑋姍提到，民眾對於要如何前往醫院還是相當困惑，請市府一定要將配套措施整理好讓民眾了解，否則民眾無所適從徒增聯繫往來的時間，若延誤就醫影響民眾生命財產上的損失就是市府的失職。

議員周勝考則詢問中央是否有提撥經費給予資源，憂心送藥到府人力缺乏及快篩劑不夠；議員李坤城質疑119勤務增加，現在的救護車是否不足，建議市府應徵用40輛民間救護車，以減輕消防局同仁勤務壓力。

消防局長黃德清回應，消防局電話通報從一天20件增加到50件，目前有8個防疫分隊、16台救護車，會先提高到24台，未來增加至32台。

議員蘇泓欽則認為，高峰期每天2萬人確診，其中0.4％是中重症病患，代表每天有80人，1000張的病床10幾天就滿了，且今天確診破千，新北31處社區篩檢站都大排長龍，現場排隊至少要等三、四個小時，要求衛生局增設篩檢站，避免造成群聚。高淑真說，目前是鼓勵大家先用快篩，陽性再做PCR檢測。議員鍾宏仁說，防疫視同作戰，傳遞正確訊息很重要，衛生局應集中在中重症處理並盡快補足人力，「預備金該動用就動用」。