金馬女配張詩盈（右）與陳彥達在《婚內失戀》舞台劇飾演夫妻。（圖：巨宸製作提供）

資深舞台劇演員杜思慧（右）與吳世偉在舞台劇《婚內失戀》飾演夫妻。（圖：巨宸製作提供）

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，女主角之一是破億超賣座恐怖片《咒》的蔡亘晏，他在劇中和黃俊傑飾演結婚5年的夫妻「小柔和小志」，兩人私下是相識多年的好友，詮釋甜蜜夫妻一拍即合，笑言此次二度合作算是「梅開二度」。

黃俊傑表示排練過程相當歡樂，因為彼此熟識，總是能互嗆對方，他也強調：「《婚內失戀》不是沈重的戲，其實是喜劇！」熱情推薦這部劇給所有人，「因為愛情是每個人的課題，看完會想了解身邊的人現在是什麼狀態！」

蔡亘晏也熱情推薦：「這是三個不同婚姻階段的故事，有些人對愛情憧憬，有些人對愛情恐懼，你會想要擁抱這個未知，或是拒絕這個未知？看完劇後可以用輕鬆歡樂的心情得到啟發！」

而金馬女配張詩盈和陳彥達飾演結婚15年的夫妻「阿偉和安安」，他們紛紛感嘆排練時發現15年婚姻的對話充滿無力感，兩人乾脆在家中上演「角色扮演」，陳彥達開玩笑說：「就像在一池看似死水的婚姻裡，努力加上一點辛香料。」兩人都很期待最後在舞台上會呈現出什麼樣逗趣的效果。

陳彥達之前和《婚內失戀》導演吳維緯合作過喜劇漫才，這次挑戰貼近日常生活、情感成分極為真實的婚姻喜劇，還要和北藝大「學姊」張詩盈首度合作，他坦言：「戒慎恐懼又抱持期待。」他感謝張詩盈給予的安心感，2人迅速跳過客套關係進入角色討論，經歷一連串排練後，直呼對方像是「相見恨晚的朋友」，張詩盈則稱讚陳彥達：「彈性很大，很多寶藏可以開採！」陳彥達也自嘲是視覺年齡較長的學弟，「樣貌上很像留級的同學，光是髮線就幫助很多。」

呈現30年婚姻主角「陳柔安和高志偉」的是兩位資深劇場工作者吳世偉和杜思慧，兩人在劇場界都被尊稱為老師，此次飾演一對話不投機半句多的熟齡夫妻，杜思慧拿到劇本後就把劇中故事和身旁女性親友分享，迅速獲得共鳴，「她們對在婚姻中的掙扎和婚姻裡生活的樣態非常有同感，只要關於人的情感，都會想知道在關係裡會如何前進和後退。」吳世偉也表示：「不論是已婚、未婚或失婚，都會對這部戲有一個自己的詮釋！最棒的是，終於有戲可以一次看到不同時期的夫妻，會有什麼樣的情緒和感情的改變。」

《婚內失戀》透過幽默又充滿日常感的生活互動，讓觀眾一次看透婚姻歷經30年所交織出的不同光景是一齣獻給正在婚姻、體驗愛戀的男男女女，2022年最好的婚戀求生指南。購票請洽OPENTIX售票系統，網址：https://reurl.cc/yQezp8