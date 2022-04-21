本土疫情延燒，屏東21日確診＋32，相關足跡陸續清消完畢。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

本土疫情延燒，屏東21日確診＋32，小吃部傳播鏈雖趨緩，但內埔、萬丹、東港、琉球等6組家族群聚傳播鏈持續擴散中，新增確診案有16例是家族群聚案，5例是居隔間陰轉陽，5例感染源追溯中，目前除海濱國小全校停課外，全屏有14校14班停課。

縣府指出，新增確診個案中有16例是來自6個家族群聚案，分別為內埔1例案「41420」，居隔間陰轉陽；萬丹有3例案「41425」、「41426」、「42126」，為一家3口媽媽與2小孩，因接觸確診爸爸而染疫；東港4例為案「42118」、「42119」為嬤孫，以及親戚「42863」，與阿嬤的看護案「42120」；琉球3例為案「42870」、「42871」、「42872」，為一家3口母女，接觸確診親戚感染。

至於案「41422」、「41423」、「42869」也是一家三口，至餐廳用餐時與確診者足跡重疊；案「42124」及案「42125」則為一對父女，曾到台北參加喜宴。

此外，案「42862」、「42865」為一對姐弟，因學校有確診同學而未到校上課，至醫院採檢呈陽性；案「42864」則是孩子就讀的學校及補習班都有學生確診而被感染；案「42873」與友人到高雄唱KTV，得知友人確診後居家隔離，期滿篩檢呈陽性；而案「42123」、「42127」、「43410」、「43411」、「43412」等5例，尚在疫調中。

衛生局表示，21日共匡列380人採檢，居家隔離188位，自主健康管理192位，確診者相關足跡包括，7-11億財富門市、高雄銀行屏東分行、越位台品、勞動部勞工保險局屏東辦事處、東港農會超市、台安藥局、大和藥局、、夾娃娃機店、7-11涼山門市、東港漁貨拍賣市場、東港區漁會信用部、琉球鄉杉福漁港、浪。境小琉球秘境民宿、海找冰、宏泰牛肉麵、台灣希望國際宣導事工協會、台安藥局、壹品便當店、隆山藥局、枋寮佐昇園藝店、晨間廚房、松本鮮奶茶小琉球店、全盈房屋仲介、肆不惑壽司丼。

縣府表示，目前全縣停班停課狀況，東港海濱國小全校6班暫停實體課程，部分班級暫停實體課程有14校14班，包括恆春工商、東港海事、明正國中、公正國中、東港高中國中部、恆春國中、仁愛國小、繁華國小、餉潭國小、東光國小、東隆國小、東港國小、僑勇國小、港東國小，587人居家隔離。

因應疫情發展，屏東縣除原有的部立屏東醫院、潮州茂隆骨科、南門醫院篩檢站之外，東港從明天起移到海濱國小，至於小琉球三隆宮篩檢站原訂到21日，也延長至22日，縣府呼籲與確診者足跡重疊民眾可自行前往篩檢。