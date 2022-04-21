台北市昨起全面實施居家照護政策，卻有社區明訂外送員不得送餐上樓，也無人力也無法協助運送，導致居家隔離民眾處境尷尬。對此，台北市副市長黃珊珊今表示，市府今天將發布公告，管委會若不協助外送員、市府人員運送相關物資到住戶家門口，將會依傳染病防治法開罰。

文山區華興里長陳峙穎指出，里內有社區明訂外送員不能送餐上去，只能放管理室，但管理員人力有限無法送，導致居家隔離的住戶必須自己想辦法找人拿上去，面對此情況北市建管處、衛生局卻互踢皮球，毫無作為，讓社區大樓無所適從，建議市府盡快提出相關指引。

黃珊珊下午在防疫記者會表示，針對這個情況，市府將會發布公告，正常情況下管委會應派人協助送物資到住戶家門口，假使管委會拒絕，將依傳染病防治法開罰，還是希望管委會能體諒居隔民眾生活、醫療上的需求，由於住戶無法離開家門，如果管委會要做出限制的話，自己就必須代勞。