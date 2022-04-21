新冠疫情不斷增溫，中央流行疫情指揮中心規畫，6到11歲兒童施打莫德納疫苗，單次劑量為成人一半，總共需要施打兩次，21日基隆市長林右昌表示，市政府已跟各校準備完畢，只要中央撥下疫苗，家長同意接種，就能馬上開打。

林右昌說明，針對兒童疫苗接種，相關準備工作都已經做好，市政府與學校端都完成溝通協調，只要中央將疫苗配發疫苗到基隆，家長意願都調查完成，就能馬上替兒童接種疫苗，馬上就能開打。

上周末基隆市政府在港務公司設置疫苗施打站，民眾相當踴躍紛紛前往，是否再次啟動？林右昌指出，上次不僅周六與周日，因民眾反應相當好，持續開設到周一與周二，如果中央能儘速撥下疫苗，就能馬上再次開設。

林右昌強調，基隆疫苗接種率不論第幾劑，在本島都是第1名，最近有基層診所反應，配給疫苗在下午3時至4時左右就會打完，已經向中央提出申請，希望中央給予基隆更多支持，市政府會繼續努力。