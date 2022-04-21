桃園21日新增414例本土確診個案，市長鄭文燦主持疫情說明記者會，他坦言確診數略有上升，且居隔人數高達9675人，加上預防性、自主隔離者會更多，為因應疫情嚴峻，民眾買不到快篩劑紛紛湧入採檢站，明起緊急開設4個臨時社區採檢站。

鄭文燦表示，414例本土確診個案依各年齡層分布來看，65歲以上有17人佔4.1％，18歲以下有82人佔19.8％，其他7成多都是18至64歲青壯世代。由於疫情升溫，民眾買不到快篩劑，社區採檢站湧入非常多人，20日有2548人採檢，採檢結果仍在檢驗中，總累計19萬8877人採檢。

「快篩試劑不足，民眾湧入社區採檢站！」鄭文燦說，中央表示快篩試劑要到月底才會較穩定供貨，現在除了中路採檢站、中正公園採檢站外，22日起新設4處臨時社區採檢站，包括龍岡採檢站、蘆竹山腳集會所、八德大宏市民活動中心及楊梅採檢站，服務時間從4月22日至5月1日，每天早上9點至12點，最後報到時間為11點半。

鄭文燦坦言，民眾在PCR採檢後可利用健保快易通得知採檢結果，與中央、市府接收資訊時會有一段時間差，請民眾冷靜並以居家照護為優先，1人1室、獨立衛浴、不共餐、減少與家人接觸等，這些都是必要的，如果病情有變化也可以打119，消防局救護車會執行醫療後送，將檢討並盡量縮短時間差。

鄭文燦盤點市內幾條較為重要的傳播鏈，龍山國小增加1人，累計28人確診；神準科技增加5人，累計157人確診。蘆竹分局南崁派出所、龍潭分局中興派出所各有1名員警快篩陽性，經PCR確診，針對派出所進行後續匡列採檢，以確保派出所安全，若有人力不足的狀況也會調派人員支援。

鄭文燦指出，勞動局也接獲龜山工業區某工業大廠，有同層宿舍移工62人快篩陽性，由於該移工宿舍有300多人，現已安排進一步PCR採檢，後續也會進行多次採檢確保安全。另外其他專案採檢情形，內壢六二非營利幼兒園採檢216人皆為陰性、振聲高中採檢659人有2人陽性確診。

另談及疫苗擴大接種計畫，鄭文燦說明，國小學童6至11歲接種莫德納疫苗，為成人劑量一半50微克，中央已宣布開放，市府會配合中央時程表進行。高、國中生12歲至17歲，最後1劑施打完5個月後可再接種追加劑，待中央確定後會安排。長者第2次追加劑以65歲以上長者、長照機構住民等為主，會在中央接種計畫啟動後會一併進行。