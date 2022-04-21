桃園市中壢區有21所公園，中壢區公所盤點這些公園內公廁，針對老舊不敷使用及使用率較高的6座公園公廁執行改善工程，其中內壢中山公園男廁，甚至是古早時期「一條溝」形式的小便空間，工程完工後改善過往隱私性不足問題，也讓使用者更加舒適。

中壢區公所指出，轄內公園公廁包含前站14座、後站7座，從2020年起盤點這些公園公廁，並與民眾溝通協調，選定中山公園、星河親子公園、忠孝公園、興仁公園、華勛公園及龍岡森林公園執行改善工程，而這些公廁共有的缺點，多為內部髒亂、通風及採光不佳、外觀老舊、部分鋼構鏽蝕、汙水處理設施老舊、入口空間高低落差大，以及空間上使用不友善等共通性問題，相關工程在今年4月動工，目前已全數完工。

這次改善工程包含拆除既有公廁，新設組裝及吊裝式景觀廁所，另外也增設友善、親子及無障礙廁所，內部包含洗手台、兒童尿布台、拖布盆、警示鈴及夜間照明設施等。另外，公廁周邊也施作無障礙步道及景觀綠美化，工程總經費1440萬元，6座公園公廁在今年4月陸續動工，目前已全數完工。

市長鄭文燦表示，桃園市民對於生活品質的要求比以前高，而公廁與市民生活息息相關，是不應被忽略的角落，未來全市公園廁所將納入專案，依空間設施老舊程度逐步更新完成；除了公園之外，市府也針對全市校園內的校舍、活動中心、操場、廚房、廁所及圖書館等設施進行全面性更新，帶動城市大小建設的進步。